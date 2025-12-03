Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Vereiste Frontscheibe - Unfälle

Essingen: Unfall im Kreisverkehr

Am Dienstag gegen 10:45 Uhr fuhr eine 81-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz in den Kreisverkehr in der Bahnhofstraße ein, ohne darauf zu achten, dass dort bereits ein 75-Jähriger mit seinem Skoda fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Westhausen: Wohnungseinbruch

Am Dienstag stellte ein Wohnungsinhaber fest, dass bereits am Dienstag, 25.11.25 um 17:35 Uhr in sein Haus in der Straße Am Egelsbach eingebrochen wurde. Aufgrund einer Videoaufnahme konnten zwei Personen festgestellt werden, welche die Terrassentür aufhebelten, die Räumlichkeiten betraten und kurze Zeit darauf das Haus wieder verließen, ohne etwas zu entwenden. Einer der Diebe trug hierbei weiße Arbeitskleidung. Die Hose war im Schienbein- und Po-Bereich mit schwarzen Einsätzen verstärkt. Der zweite Mann trug eine weiße Jacke, eine dunkle Hose, eine weiße Kopfbedeckung und einen Rucksack mit sechs reflektierenden Punkten. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 91904-0 entgegen.

Rosenberg: Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr kam eine 18-jährige BMW-Fahrerin auf der L1060 zwischen Rosenberg und Fronrot aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen Fahrbahnbegrenzungspfosten. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Herlikofen: Vereiste Frontscheibe

Eine 41-jährige BMW-Lenkerin übersah am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr aufgrund ihrer vereisten Frontscheibe einen VW, der in der Straße In der Eck abgestellt war, und fuhr auf diesen auf. Es entstand ein Schaden von ca. 7.500 Euro.

Ellwangen: Unfall

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr kam ein 29-Jähriger mit seinem Subaru nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Renault, der in der Alfred-Nobel-Straße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

