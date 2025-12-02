PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Mann von Hunden gebissen

Aalen (ots)

Iggingen: Wohnungseinbruch

In der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr drang am Montag ein Dieb in ein Wohnhaus in der Schillerstraße ein. Hierzu wurde eine Holzkellertür aufgebrochen und anschließend die Räumlichkeiten betreten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 921968-0 entgegen.

Durlangen: Mann von Hunden gebissen

Am Montag um kurz nach 14 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in der Straße Im Gassenbeet ein Mann von drei Hunden attackiert wurde. Aufgrund des Angriffes stürzte der 76-jährige Mann und wurde auch im Liegen noch von den Hunden attackiert. Erst danach kamen die Besitzer der Hunde hinzu und zerrten diese von dem Mann weg. Der 76-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste zur Behandlung seiner Wunden in ein Krankenhaus verbracht werden, welches er glücklicherweise noch am Abend wieder verlassen konnte. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass eventuell Verstöße bei der Haltung der Hunde vorliegen und diese auch nicht versichert sind, weswegen die zuständigen Behörden informiert wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 14:30

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Rudersberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Auf der Landesstraße L1080 kam es am Montagabend, gegen 18:30 Uhr kurz vor dem Rettichkreisel zu einem Unfall. Einer 34-jährigen Renault-Fahrerin kam ein heller Kleinwagen entgegen, der seinerseits einen Traktor überholte. Daher musste die 34-Jährige mit ihrem Renault stark abbremsen und ausweichen. Dabei kollidierte sie mit einem Leitpfosten und beschädigte ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:26

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle,Unfallflucht, Einbruchsversuch

    Aalen (ots) - Kaisersbach: Linienbus von Straße abgekommen Am Dienstagmorgen, gegen 06:10 Uhr war ein Linienbus ohne Passagiere auf der Gschwender Straße (L 1080) unterwegs. Zwischen Schadberg und Hellershof kam der 40-jährige Fahrer aus noch unklarer Ursache mit dem Linienbus von der Fahrbahn ab und verunfallte alleinbeteiligt. Der Busfahrer war zunächst im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren