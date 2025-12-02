Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Mann von Hunden gebissen

Aalen (ots)

Iggingen: Wohnungseinbruch

In der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr drang am Montag ein Dieb in ein Wohnhaus in der Schillerstraße ein. Hierzu wurde eine Holzkellertür aufgebrochen und anschließend die Räumlichkeiten betreten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 921968-0 entgegen.

Durlangen: Mann von Hunden gebissen

Am Montag um kurz nach 14 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in der Straße Im Gassenbeet ein Mann von drei Hunden attackiert wurde. Aufgrund des Angriffes stürzte der 76-jährige Mann und wurde auch im Liegen noch von den Hunden attackiert. Erst danach kamen die Besitzer der Hunde hinzu und zerrten diese von dem Mann weg. Der 76-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste zur Behandlung seiner Wunden in ein Krankenhaus verbracht werden, welches er glücklicherweise noch am Abend wieder verlassen konnte. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass eventuell Verstöße bei der Haltung der Hunde vorliegen und diese auch nicht versichert sind, weswegen die zuständigen Behörden informiert wurden.

