Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Rudersberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf der Landesstraße L1080 kam es am Montagabend, gegen 18:30 Uhr kurz vor dem Rettichkreisel zu einem Unfall. Einer 34-jährigen Renault-Fahrerin kam ein heller Kleinwagen entgegen, der seinerseits einen Traktor überholte. Daher musste die 34-Jährige mit ihrem Renault stark abbremsen und ausweichen. Dabei kollidierte sie mit einem Leitpfosten und beschädigte ihren PKW. Der entgegenkommende Fahrer des hellen Kleinwagens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem hellen Kleinwagen des unbekannten Unfallverursachers könnte es sich um einen weißen VW Polo gehandelt haben. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 bei der Polizei zu melden.

Fellbach: Hauswand beschmiert

Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Montag auf Dienstag die Fassade eines Hauses in der Weimerstraße mit einer bislang unbekannten Substanz. Dabei könnte es sich um altes Fett oder Öl gehandelt haben. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

