Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle,Unfallflucht, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Kaisersbach: Linienbus von Straße abgekommen

Am Dienstagmorgen, gegen 06:10 Uhr war ein Linienbus ohne Passagiere auf der Gschwender Straße (L 1080) unterwegs. Zwischen Schadberg und Hellershof kam der 40-jährige Fahrer aus noch unklarer Ursache mit dem Linienbus von der Fahrbahn ab und verunfallte alleinbeteiligt. Der Busfahrer war zunächst im Fahrzeug eingeschlossen und konnte den Bus nicht selbstständig verlassen. Er wurde durch die Feuerwehr befreit. Der 40-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Linienbus war nicht mehr fahrbereit. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden, der derzeit noch nicht bezifferbar ist.

Winnenden: Einbruchsversuch

In der Zeit von Sonntag, 20:40 Uhr und Montag, 11:10 Uhr versuchten unbekannte Täter im Holunderweg ein Fenster aufzuhebeln, um in die Wohnung zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte und die Unbekannten gelangten nicht ins Wohnungsinnere. Am Fenster entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Winnenden bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 07195 6940.

Waiblingen: Unfall auf B14

Am Montagmorgen ereignete sich gegen 07:05 Uhr ein Unfall auf der B14. An der Anschlussstelle Waiblingen-Süd fuhr eine 22-jähriger Mercedes-Fahrerin von der Bundesstraße ab. Auf der Brücke in Richtung Westumfahrung verlor sie aufgrund von Fahrbahnglätte kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses versetzte leicht nach rechts und kollidierte mit dem neben ihr fahrenden Ford eines 56-jährigen Fahrers. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Murrhardt: Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Am Montag, gegen 13:45 Uhr war ein 46-jähriger Fahrer eines Ford Transit auf der L1066 von Fornsbach in Richtung Murrhardt unterwegs. An der Einmündung zur Fehlbachstraße wollte eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin die L1066 mit ihrem E-Bike queren. Dabei übersah sie den herannahenden Kastenwagen. Der Ford-Fahrer konnte durch ein Ausweichmanöver noch verhindern, die Radfahrerin frontal zu erfassen. Die 65-jährige E-Bike-Fahrerin kollidierte mit Fahrzeugseite, stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Waiblingen: Glätteunfall

Am Montagmorgen gegen 8:15 Uhr kam es auf der Talstraße in Fahrtrichtung Neustädter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger VW-Fahrer kollidierte mit dem Fahrzeug einer 30-jährigen VW-Fahrerin, die aufgrund eines verkehrsbedingten Abbremsens vor ihm ihre Geschwindigkeit reduzierte. Die glatte Fahrbahn trug zur Entstehung des Unfalls bei. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Lenkrad blockiert

Am Montagabend gegen 20 Uhr ereignete sich in der Mayenner Straße ein Unfall. Nach Angaben der 35-jährigen Fahrerin blockierte das Lenkrad ihres Fiats, sodass sie mit dem Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel zufuhr und nicht mehr ausweichen konnte. Das Fahrzeug war nach dem Vorfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Weinstadt/Schnait: Fahrzeug auf Fahrzeug geschoben

In der Lessingstraße wurde am Montag zwischen 6:00 Uhr und 15:00 Uhr ein abgestellter Opel, der lediglich einen Gang eingelegt hatte, vermutlich beim Einparken auf einen weiteren Opel geschoben. Der unbekannte Verursacher, der die Kettenreaktion auslöste, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07151 9500 zu melden.

Waiblingen: Unfallflucht

In der Waiblinger Straße wurde am Montag gegen 16:50 Uhr festgestellt, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die linke Fahrzeugseite eines abgestellten Lkw am Fahrzeugheck beschädigte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 07151 9500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell