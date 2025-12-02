Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Brand in Keller, Geldautomat angegangen

Aalen (ots)

Gaildorf: Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Montagnachmittag gegen 13 Uhr befuhr eine 46-jährige Audi-Fahrerin die Prescherstraße und wollte nach links in die Eutendorfer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 69-jährigen Radfahrer, welcher auf dem Radweg der Eutendorfer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Brand in Keller

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr kam es zu einem Brand in einem Keller eines Wohnheimes im Badweg. Dort wurden mehrere Kartons angezündet und brannten vollkommen aus. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Kartons durch eine Person in Brand gesetzt wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr kollidierten eine 53-jährige VW-Fahrerin und ein 47-jähriger Audi-Fahrer im Begegnungsverkehr in der Bahnhofsstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8500 Euro. Bisher ist nicht abschließend geklärt, welches der beiden Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn gelenkt wurde. Deshalb bittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0791 4000.

Crailsheim: Unfallflucht im Parkhaus

Am Mittwoch zwischen 6:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde in einem Parkhaus in der Gartenstraße ein VW durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum im Erdgeschoss geparkt und wies bei der Rückkehr des Besitzers einen Schaden von rund 2000 Euro auf. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Stimpfach: Geldautomat versucht zu öffnen

In der Kirchstraße wurde am Sonntagmorgen gegen 8:40 Uhr festgestellt, dass zuvor eine unbekannte Täterschaft versuchte, einen Geldautomaten aufzuhebeln. Hierbei gelang es lediglich, die äußere Türe des Automaten zu öffnen, woraufhin nichts entwendet wurde. Zeugen, welche etwas Auffälliges wahrgenommen haben, können sich mit Hinweisen an den Polizeiposten Fichtenau unter 07962379 wenden.

