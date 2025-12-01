Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-kreis: Einbruch, Bedrohung, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Plüderhausen: Spielgeräte aufgebrochen

Am Montagmorgen, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Bar in der Hauptstraße ein und brachen zwei Glücksspielgeräte auf. Daraus entwendeten sie Bargeld in Höhe von etwa 2.000 Euro. An den Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Polizeiposten Plüderhausen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 81344.

Backnang: Bedrohung

Am Montagmorgen kam es gegen 03:55 Uhr zu einer Bedrohung in einer Wirtschaft in der Schillerstraße. Nachdem ein 35-jähriger Mann dort gespielt hatte, bedrohte er anwesende Gäste. Dabei soll er auch eine Waffe mitgeführt haben. Die sofort informierte Polizeistreife konnte den 35-Jährigen vor Ort antreffen und in seinem Auto eine Schreckschusspistole sicherstellen. Im Rahmen dieses Polizeieinsatzes konnte zudem der Verdacht gewonnen werden, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand und in diesem Zustand ein Kraftfahrzeug lenkte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Welzheim: Sachbeschädigung

Unbekannte Vandalen beschädigten in der Zeit von Samstag bis Sonntag zwei Bewegungsmelder der öffentlichen Toilette in der städtischen Mediathek am Kirchplatz. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 400 Euro. Der Polizeiposten Welzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07182 92810.

