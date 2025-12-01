PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Mainhardt

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Mainhardt

Am Freitagabend gegen 23:15 Uhr kam es in einem Unterkunftsgebäude im Buchwaldweg zu einem Streit zwischen einem 21-jährigen Mann und einem 36-jährigen Mann. In der Folge verletzte der 36-Jährige den 21-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich. Der 21-Jährige konnte flüchten und brach wenig später zusammen. Er wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort weiter versorgt. Die Polizei konnte den 36-Jährigen festnehmen. Er wurde am Samstag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall beantragten Haftbefehl in Vollzug, weshalb der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

