Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Mainhardt

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Mainhardt

Am Freitagabend gegen 23:15 Uhr kam es in einem Unterkunftsgebäude im Buchwaldweg zu einem Streit zwischen einem 21-jährigen Mann und einem 36-jährigen Mann. In der Folge verletzte der 36-Jährige den 21-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich. Der 21-Jährige konnte flüchten und brach wenig später zusammen. Er wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort weiter versorgt. Die Polizei konnte den 36-Jährigen festnehmen. Er wurde am Samstag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall beantragten Haftbefehl in Vollzug, weshalb der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell