POL-DN: Brände von Altpapier und Zeitungsresten - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Montagabend (11.03.2024) kam es zu zwei Bränden in der Innenstadt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge mit früheren Vorfällen.

Gegen 20:14 Uhr brannten Zeitungsreste im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Rütger-von-Scheven-Straße. Durch die Rauchentwicklung erlitten zwei Frauen und ein Mann, jeweils 21 Jahre alt, leichte Verletzungen. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Bereits wenige Minuten zuvor war in der Wirtelstraße Altpapier in Brand geraten, das sich mittig in der dortigen Fußgängerzone befunden hatte. Eine aufmerksame Zeugin entdeckte die brennenden Kartons um 20:00 Uhr und alarmierte umgehend die Feuerwehr, die das Feuer löschte.

Ob ein Zusammenhang mit den Bränden der vergangenen Tage besteht, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-8125 beim zuständigen Sachbearbeiter zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

