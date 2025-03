POL-DN: Radfahrer angefahren

Arnoldsweiler (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (08.03.2025) und Montag (10.03.2025) brachen bislang Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus in der der Straße Auf dem Hostert ein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Zwischen 18:00 Uhr am Samstag und 17:40 Uhr am Montag öffneten die Einbrecher gewaltsam die Eingangstür zum Gerätehaus. Nachdem sie sich so Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und ...

