Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Einbruch

In der Nacht von Sonntag auf Montag drang ein Einbrecher in den Verkaufsraum eines Geschäfts in der Pfromäckerstraße ein. Anschließend entwendete der Dieb einen geringen Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07364/955990 um Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin leicht verletzt

Ein 81-Jähriger wollte am Montag um kurz vor 12 Uhr im Predigergäßle mit seinem BMW rückwärts einparken. Hierbei touchierte er eine 71-jährige Fußgängerin, die hierdurch stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall sorgt für Tunnelsperrung

In der Aalener Straße ereignete sich am Montagmorgen ein Auffahrunfall, der für einen größeren Rückstau sorgte. Deshalb musste der Einhorntunnel zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 8.15 Uhr erkannte ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät, dass zwei vor ihm fahrende Verkehrsteilnehmer anhielten. Er fuhr deshalb auf das Fahrzeug vor ihm auf, das durch die Wucht noch auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben wurde. Eine 46-jährige Fahrerin verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tunnel konnte gegen 10.20 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

