Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Unfalllfuchten - Widerstand - Straßenverkehrsgefährdung - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfallflucht

Am Montagmorgen gegen 6:20 Uhr stellte ein 27-Jähriger seinen VW Golf am Straßenrand der Straße Am Märzenbuckel ab. Als er gegen 15:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug gestreift und hierbei den Spiegel abgefahren hat. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240.

Oberkochen: Parkenden PKW beschädigt

Zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Montagmorgen, 8:30 Uhr, wurde ein Skoda Fabia, der in der Straße Lenzhalde geparkt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 955990 entgegen.

Lorch: Wer wurde gefährdet?

Am Montag um kurz vor 22 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Hyundai Tucson auf der B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Der PKW soll hierbei des Öfteren mittig auf den beiden Fahrbahnen unterwegs gewesen sein und auch mehrfach die Fahrbahnen gewechselt haben, so dass er fast in die Leitplanken gefahren sei. Zudem habe der Fahrer mehrfach stark abgebremst und auch zwischendurch auf dem Standstreifen angehalten haben. Kurz vor der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd West konnte das Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd festgestellt werden. Der PKW-Lenker fuhr im weiteren Verlauf unmittelbar vor dem Streifenwagen in den Einhorntunnel ein und kollidierte dort beinahe mit einer Betonabsperrung. Im Tunnel fuhr das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn und auch mehrfach rechtsseitig über den dortigen Bordstein. Kurz vor der Ausfahrt aus dem Tunnel wurde das Fahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geblitzt und fuhr im weiteren Verlauf komplett auf die Gegenfahrbahn. Erst unmittelbar vor dem Tunnelausgang wechselte der Fahrer wieder zurück auf die rechte Fahrspur. Durch eine weitere Polizeistreife konnte der Tunnelausgang in Fahrtrichtung Aalen gesperrt werden, so dass letztendlich der 27-jährige Fahrer des Hyundai angehalten und kontrolliert werden konnte. Hierbei konnte durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nachdem der Fahrer sehr aufgebracht und uneinsichtig war, wurde er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des 27-Jährigen gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Westhausen: Mann im psychischen Ausnahmezustand

Am Dienstag um kurz nach 1:15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen durch die Rettungsleitstelle eine männliche Person gemeldet, die auf der K3318 zwischen Haisterhofen und der Abzweigung nach Killingen aus dem Straßengraben auf die Fahrbahn gesprungen sei und bei einem Fahrzeug die Fahrertür geöffnet habe. Beim Eintreffen der Polizeistreife rannte der Mann auch unvermittelt auf die einschreitenden Beamten zu, weshalb dieser zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Die Person stand augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Im weiteren Verlauf wurde der Mann in einem Rettungswagen - unter Begleitung der Polizei - in ein Krankenhaus gebracht. Nur unter erheblichen Kraftaufwand und Hinzuziehung weiterer Helfer gelang es dort, den erheblichen Widerstand des bislang unbekannten Mannes zu brechen und ihn mit einem Medikament zu beruhigen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Jagstzell: Einbruch

Am Montag zwischen 13:15 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich Unbekannte - durch Aufhebeln einer Terrassentüre - Zutritt zu einer Wohnung im Wacholderweg und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 930-0 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Einfahren in eine Tiefgarage eines Supermarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße die Decke und beschädigte die dort befestigten Betonpfosten. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 entgegen.

Heuchlingen: Einbruch

Durch Aufhebeln eines Fensters gelangte am Montag zwischen 09:30 Uhr und 21:00 Uhr ein Unbekannter in ein Gebäude in der Straße In der Breite. Eventuell wurde der Einbrecher durch die zurückkehrenden Bewohner gestört und flüchtete deshalb durch die Kellertür in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens und des möglichen Diebesgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Mutlangen: Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, wurden an einer Schule in der Hornbergstraße an zwei Türen jeweils eine Glasscheibe mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein VW, der am Montag zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkstreifen in der Ledergasse abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Zeugenhinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

