Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gerabronn: Unfallflucht

Gegen 18:30 Uhr am Montagabend wurde in der Blaufeldener Straße an einem abgestellten Pkw des Herstellers VW, festgestellt, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den rechten Außenspiegel beschädigte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Jagstzell: Verkehrsunfall

Ein 81-jähriger Mazda-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 10 Uhr auf der B290 von Jagstzell in Fahrtrichtung Radenweiler, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Anschließend kam das Fahrzeug in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Blaufelden: Frontalzusammenstoß

Ein 29-jähriger Toyota-Fahrer geriet am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr auf der B290 aufgrund eingeschränkter Sicht durch eine vereiste Frontscheibe auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem 42-jährigen Mercedes-Fahrer. Bei dem Unfall wurde der 29-Jährige schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, während der 42-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 30.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B290 war während der Unfallaufnahme und -beseitigung von etwa 6 Uhr bis 8:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Crailsheim: Abbieger übersehen

Ein 34-jähriger Land-Rover-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 16:30 Uhr die B290 in Fahrtrichtung Jagstheim, als er hierbei übersah, dass ein 58-jähriger Audi-Fahrer nach links auf einen Feldweg einbiegen wollte. Ein Zusammenstoß konnte trotz eingeleiteter Bremsung nicht verhindert werden, weshalb ein Sachschaden von rund 7500 Euro entstand.

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

