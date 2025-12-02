Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Am Freitag, 28.11.2025 gegen 05 Uhr morgens verließ ein 37-jähriger Mann sein Wohnhaus in Schwäbisch Hall und kam seither nicht zurück. Da er auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Nähere Informationen finden sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-hall-vermisstenfahndung/

