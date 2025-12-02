PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Am Freitag, 28.11.2025 gegen 05 Uhr morgens verließ ein 37-jähriger Mann sein Wohnhaus in Schwäbisch Hall und kam seither nicht zurück. Da er auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Nähere Informationen finden sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-hall-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 16:46

    POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Mann von Hunden gebissen

    Aalen (ots) - Iggingen: Wohnungseinbruch In der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr drang am Montag ein Dieb in ein Wohnhaus in der Schillerstraße ein. Hierzu wurde eine Holzkellertür aufgebrochen und anschließend die Räumlichkeiten betreten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:30

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Rudersberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Auf der Landesstraße L1080 kam es am Montagabend, gegen 18:30 Uhr kurz vor dem Rettichkreisel zu einem Unfall. Einer 34-jährigen Renault-Fahrerin kam ein heller Kleinwagen entgegen, der seinerseits einen Traktor überholte. Daher musste die 34-Jährige mit ihrem Renault stark abbremsen und ausweichen. Dabei kollidierte sie mit einem Leitpfosten und beschädigte ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:26

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle,Unfallflucht, Einbruchsversuch

    Aalen (ots) - Kaisersbach: Linienbus von Straße abgekommen Am Dienstagmorgen, gegen 06:10 Uhr war ein Linienbus ohne Passagiere auf der Gschwender Straße (L 1080) unterwegs. Zwischen Schadberg und Hellershof kam der 40-jährige Fahrer aus noch unklarer Ursache mit dem Linienbus von der Fahrbahn ab und verunfallte alleinbeteiligt. Der Busfahrer war zunächst im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren