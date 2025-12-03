PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rüttelplatte entwendet

Aalen (ots)

Schrozberg: Rüttelplatte entwendet

Zwischen Freitag 15 Uhr und Montag 08 Uhr entwendete ein Dieb eine Rüttelplatte von einer Baustelle am Ortseingang Speckheim an der L1022. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

