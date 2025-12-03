POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rüttelplatte entwendet
Aalen (ots)
Schrozberg: Rüttelplatte entwendet
Zwischen Freitag 15 Uhr und Montag 08 Uhr entwendete ein Dieb eine Rüttelplatte von einer Baustelle am Ortseingang Speckheim an der L1022. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Zeugenhinweise.
