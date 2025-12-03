POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rüttelplatte entwendet

Aalen (ots) - Essingen: Unfall im Kreisverkehr Am Dienstag gegen 10:45 Uhr fuhr eine 81-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz in den Kreisverkehr in der Bahnhofstraße ein, ohne darauf zu achten, dass dort bereits ein 75-Jähriger mit seinem Skoda fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. ...

mehr