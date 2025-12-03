Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Einbruch

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr befuhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer die Bundesstraße B14 in Fahrtrichtung Oppenweiler auf der linken Fahrspur. An der Ampel auf Höhe der Anschlussstelle Backnang-West wechselte plötzlich ein rechts neben ihm fahrender Kastenwagen auf seine Fahrspur und übersah dabei den BMW. Es kam zum Unfall. Der unbekannte Fahrer des Kastenwagens hielt nicht an, um sich um den Schaden zu kümmern, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ am BMW einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Zeugenhinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Unfallflucht

In der Zeit von Montag, 20 Uhr und Dienstag 20 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Nissan in der Scheffelstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren wurde der Nissan an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07191 9090.

Korb: Unfall - von Sonne geblendet

Am Dienstagmorgen, gegen 10:30 Uhr kam es an der Kreuzung Südstraße/Steinstraße zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 75.000 Euro. Ein 67-jähriger Skoda-Fahrer übersah vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne den BMW eines 86-Jährigen, der sich mit seinem Fahrzeug auf bevorrechtigten Südstraße befand und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurde der BMW auf einen verkehrsbedingt wartenden VW-Golf einer 65-jährigen Fahrerin geschoben. Die Golf-Fahrerin und der BMW-Fahrer wurden leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Schorndorf: Bremsleitungen durchtrennt - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter durchtrennten am Dienstag in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 08:50 Uhr teilweise Bremsleitungen an einem geparkten Smart. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Stellplatz im Baldungweg. Die Fahrerin bemerkte den Flüssigkeitsaustritt am Smart vor der Abfahrt und stellte sodann die beschädigten Leitungen fest. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Waiblingen: Auffahrunfall

An der Westumfahrung fuhr am Dienstagnachmittag ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer auf den Kia eines 41-Jährigen auf. Bei dem Unfall, der sich gegen 17 Uhr ereignete, entstand rund 15000 Euro Schaden.

Winnenden: Unfall auf B14

Rund 80.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Montag auf der B14 ereignete. Ein 47-Jähriger wechselte um kurz vor 15 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Leutenbach mit seinem Sprinter den Fahrstreifen. Hierbei stieß er mit einem Wohnmobil zusammen, das von einem 64-Jährigen gelenkt wurde. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Winnenden: Einbruch in Wohnhaus

In der Straße Schafweide überraschte am Dienstagabend ein Bewohner Einbrecher, als er gegen 18.10 Uhr nach Hause kam. Den Stimmen nach, handelte es sich vermutlich um mehrere Täter. Diese flüchteten unerkannt. Diebesgut erlangten diese augenscheinlich nicht. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

