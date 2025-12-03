PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zur Festnahme eines Tatverdächtigen am 02.12.2025

Aalen (ots)

Waiblingen: Tatverdächtiger nach versuchtem Tankstellenüberfall in Untersuchungshaft

Nachdem Anfang August ein unbekannter Täter eine Tankstelle in Waiblingen betreten und unter Vorhalt eines Messers Geld gefordert hatte, konnten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Waiblingen nach akribischen Ermittlungen einen 17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Unter anderem führte eine DNA-Spur vom Tatort die Ermittler zu dem 17-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die Festnahme erfolgte am 02.12.2025. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erließ das Amtsgericht Stuttgart daraufhin einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 17-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Ursprungsmeldung vom 07.08.2025, 14:30 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/6092464

Waiblingen: Überfall auf Tankstelle - Täter geht leer aus

Am Donnerstagmorgen betrat gegen 05:15 Uhr ein unbekannter männlicher Täter die Tankstelle in der Mayenner Straße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem unbekannten Täter und einem Mitarbeiter der Tankstelle, worauf der Unbekannte ohne Beute die Flucht ergriff. Bei der Rangelei wurde der Mitarbeiter leicht an einem Finger verletzt. Zum unbekannten männlichen Täter ist bekannt, dass er etwa 175-180 cm groß ist und schwarz gekleidet war. Zudem trug er ein schwarzes Basecap und hatte schwarz/weiße Handschuhe an. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 an das Polizeipräsidium Aalen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

