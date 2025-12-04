Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfall im Industriegebiet

In der Robert-Bosch-Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 20:45 Uhr ein Unfall bei welchem eine 15-Jährige leicht verletzt wurde. Eine 17-Jährige befuhr mit ihrem Moped-Auto die Robert-Bosch-Straße in Richtung Siemensstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte kam das Fahrzeug im Kreisverkehr ins Schleudern, kollidierte mit dem Randstein und kippte um. Dier 15-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Neuler/Ramsenstrut: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag, 15:00 Uhr und Mittwoch, 15:30 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Einliegerwohnung in der Bruder-Klaus-Straße einzudringen. Es wurden Hebelspuren am Fenster und an der Türe festgestellt. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht in die Wohnung. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 930-0 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Unterschneidheim/Zöbingen: Unfall - Zeugen gesucht!

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer überholte am Mittwoch gegen 12:00 Uhr auf der L1060 kurz vor Zöbingen trotz Gegenverkehr einen Lkw. Der entgegenkommende 24-jährige Lkw-Lenker musste in den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Es entstand ein Flurschaden und Sachschaden am Lkw in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Bei dem unbekannten Pkw soll es sich um einen schwarzen VW-Passat oder VW-Golf mit deutschem Kennzeichen gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell