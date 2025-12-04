Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch

Backnang: Vorfahrtsunfall

Ein 56-jähriger Toyota-Fahrer missachtete am Mittwoch, gegen 13:35 Uhr an der Kreuzung Seehofweg / Berliner Ring die Vorfahrt eines Suzuki, der von einer 32-jährigen Fahrerin gelenkt wurde. Bei dem Unfall verletzte sich die 32-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro.

Kernen im Remstal: Unfall im Einmündungsbereich

Am Mittwoch, gegen 15:45 Uhr missachtete ein 23-jähriger Opel-Fahrer an der Einmündung Fellbacher Straße und Haldenstraße das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" und verunfallte im Einmündungsbereich mit dem BMW einer 40-jährigen Fahrerin. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Leutenbach: Einbruch

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Straße "Im Grund". Nachdem sie die Wohnung im Erdgeschoss durchwühlt hatten, begaben sich die Täter über das Treppenhaus in eine andere Wohnung und drangen dort ebenfalls gewaltsam ein. Als eine Bewohnerin nach Hause kam, überraschte sie die beiden Unbekannten. Die Täter flohen zu Fuß. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und hinterließen einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Zu den beiden männlichen Einbrechern ist bekannt, dass sie etwa 175 cm groß und von schlanker Statur waren. Sie trugen schwarze Mützen und hatten sich Tücher vor das Gesicht gebunden. Zeugenhinweise zu den Tätern erbittet das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940.

Waiblingen: Von Bremspedal gerutscht

Eine 43-jährige Seat-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 15.45 Uhr an einer Einmündung zur Neustadter Hauptstraße anhalten. Dabei rutschte sie vom Bremspedal, sodass sie in den Einmündungsbereich geriet. Hier stieß sie mit einer vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Renault-Fahrerin zusammen. Diese blieb unverletzt, ein mitfahrendes Kind wurde hingegen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Winnenden: Auffahrunfall auf B14

Am Mittwoch befuhr gegen 7.20 Uhr ein 44-Jähriger mit seinem Ford Transit die B14 in Richtung Waiblingen. Bei stockendem Verkehr fuhr er auf den Audi einer 54-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit musste abgeschleppt werden.

Welzheim: Pkw gestreift

Ein 81-Jähriger streifte am Mittwoch gegen 16.15 Uhr mit seinem Dacia einen am Fahrbahnrand der Lorcher Straße parkenden Audi. Dabei verursachte er rund 6000 Euro Schaden.

