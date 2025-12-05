Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Einbrüche, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Backnang: Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, gegen 01:00 Uhr wurde ein 61-jähriger Citroen-Fahrer im Dresdner Ring im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Auf Nachfrage schilderte der 61-Jährige nur zwei Bier getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Citroen-Fahrer musste sofort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen.

Fellbach: Unfallflucht

Im Laufe des Donnerstags beschädigte in der Dr.-Julius-Mayer-Straße ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Opel und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Backnang: Abbiegeunfall

Am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr wollte eine 43-jährige Ford-Fahrerin von der K1897 aus Richtung Backnang kommend nach links auf die Oppenweiler Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Mercedes eines 63-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall mit Sachschaden. Beide Unfallbeteiligten erlitten dabei leichte Verletzungen.

Winterbach: Parkbremse falsch bedient - Unfall

5000 Euro Sachschaden sind Bilanz einer fehlerhaften Bedienung der elektronischen Parkbremse. Am Donnerstag wollte ein 65-jähriger VW-Fahrer sein Auto auf einem Tankstellengelände in der Kelterstraße abstellen. Durch einen Bedienfehler der Parkbremse rollte der VW nach vorne und beschädigte einen geparkten Mercedes.

Rudersberg: Unfall

Vor einem geschlossenen Bahnübergang überholte am Donnerstag, gegen 16:55 Uhr ein 56-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinter mehrere wartende Fahrzeuge, um vor der Schranke in die Brühlstraße abbiegen zu können. Eine an der Einmündung Brühlstraße/Heilbronner Straße wartende 20-jährige Fahrerin eines VW-Polo übersah den Sprinter und bog ihrerseits in die Heilbronner Straße ein. Es kam zum Unfall ohne Verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.500 Euro.

Winnenden: Einbruch in Bäckerei

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu einer Bäckerei am Theodor-Heuss-Platz. Dort durchwühlten sie gezielt die Büroräumlichkeiten und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ferner hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Leutenbach: Einbruch in Kellerräume

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag gelangten unbekannte Täter vermutlich über die zugezogene Hauseingangstür in ein Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße. Dort öffneten sie alle Kellerräume und durchwühlten diese. Nach ersten Erkenntnissen wurden daraus Gegenstände im Wert von etwa 200 Euro entwendet. Mögliche Hinweisgeber zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 6940 zu wenden.

