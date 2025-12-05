Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Braunsbach: Von Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagabend gegen 21:20 Uhr befuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer die Kocherstraße und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr mit seinem Fahrzeug durch eine Hecke und kollidierte mit einem Blumenkübel. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Frankenhardt: Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:20 Uhr befuhr ein 78-jähriger Hyundai-Fahrer die L1066 von Gründelhardt in Richtung Obersontheim. Hierbei kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 56-jährigen Ford-Fahrerin. Die 56-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro.

Kreßberg: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 12 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen Gartenzaun in der Crailsheimer Straße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

