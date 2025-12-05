PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Unfall mit hohem Sachschaden und verletzter Person

Aalen (ots)

Am Freitag, gegen 09 Uhr war ein 56-jähriger Opel-Fahrer auf der der L1140 in Fahrtrichtung Winnenden unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache nach links in den Gegenverkehr kam. Ein entgegenkommender 35-jähriger VW-Fahrer versuchte noch auszuweichen. Der Opel des 56-Jährigen kollidierte seitlich mit dem Heck des VW. Der VW-Fahrer verlor dadurch die Kontrolle und drehte sich mit seinem Fahrzeug. Der 35-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Opel-Fahrer blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die L1140 zeitweise komplett gesperrt werden. Aktuell wird der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

