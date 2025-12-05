Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Wenden beschädigte ein bislang unbekannter Sprinter-Fahrer zwischen Mittwochnacht und Donnerstagnacht eine Steinmauer in der Warthelandstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Mercedes-Benz Sprinter gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Fachsenfeld: Verkaufsautomat beschädigt

Ein unbekannter Vandale beschädigte am Dienstag, gegen 21 Uhr, in der Wasseralfinger Straße einen dortigen Verkaufsautomaten. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 1200 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Aalen: Spiegel gestreift und weitergefahren

Ein unbekannter LKW-Fahrer geriet am Freitag, gegen 6:45 Uhr, in der Heidenheimer Straße von Oberkochen nach Unterkochen mit seinem Fahrzeug über die Mittellinie. Unter einer dortigen Brücke touchierte er infolgedessen den linken Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden LKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Oberkochen unter 07364/95590 zu melden.

