Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung am Zentralen Omnibusbahnhof

Gerolstein (ots)

Am Samstag, den 15.11.2025 kam es gegen 22:00 Uhr im Bereich der Bushaltestelle des Zentralen Omnibusbahnhofs in Gerolstein, Brunnenstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 26-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet Gerolstein hielt sich an der dortigen Haltestelle auf und hörte Musik. Eine in der Nähe befindliche Gruppe, bestehend aus vier männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden, störte sich offenbar an der Musik, woraufhin einer der jungen Männer den Geschädigten zunächst beleidigte und schlug.

Im Anschluss dessen schlugen und traten auch die drei weiteren Begleiter auf den Geschädigten ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die Tatverdächtigen männlich und etwa 16-18 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Daun, tel. 06592/96260 beziehungsweise die Polizeiwache Gerolstein, tel. 06591/95260, in Verbindung zu setzen.

