Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Tageswohnungseinbruch

Wittlich (ots)

Am 15.11.2025 zwischen 10:30 Uhr und 18:15 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Kurfürstenstraße 9 in Wittlich.

Hier versuchten sie sich durch Aufhebeln Zugang zu einer Penthouse Wohnung zu verschaffen.

Der Versuch scheiterte aufgrund der guten Sicherung des Anwesens.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

