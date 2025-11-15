PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch LKW

Feuerscheid (ots)

Am 15.11.2025 ereignete sich um 18:25 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der A 60 zwischen den Abfahrten Feuerscheid und Prüm. Ein PKW befuhr die A 60, ausgehend von Bitburg, in Fahrtrichtung Prüm. Der PKW-Fahrer beabsichtigte einen LKW mit weißem Auflieger und dunklem Fahrerhaus zu überholen, wobei der LKW jedoch nach links zog. Der Fahrer des PKW musste zur Verhinderung einer Kollision nach links ausweichen, wodurch er mit der Leitplanke kollidierte. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen dieses Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm

Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

