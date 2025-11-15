Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Quad entwendet

Flußbach (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich erst am 15.11.2025 mitgeteilt wurde, ereignete sich nachfolgender Sachverhalt.

Im Zeitraum 15.09.2025 bis 17.10.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Waldgebiet in Flußbach nahe an der Kreisstraße 25 abgestellten Quad und entwendeten dieses.

Der Abtransport dürfte entweder durch Aufladen oder durch technische Veränderungen am Fahrzeug ("Kurzschließen") erfolgt sein.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell