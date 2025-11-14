Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Gerolstein

Gerolstein (ots)

Am Mittwoch, den 05.11.2025, im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 16:45 Uhr, ereignete sich auf dem oberen Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein eine Verkehrsunfallflucht. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über die Raderstraße.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen PKW Audi A4 Avant. Der PKW Audi wurde im Bereich der hinteren linken Tür erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell