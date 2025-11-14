PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 14.11.2025 gegen 01:40 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine 44-jährige Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus der VG Wittlich-Land, als diese auf der Landstraße 141 in Richtung Wittlich unterwegs war.

Das Fahrzeug fiel den Beamten auf, da es unsicher, teilweise zur Mitte der Fahrbahn orientiert, geführt wurde.

Im Rahmen der Kontrolle musste festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin mit über 2,0 Promille absolut fahruntüchtig war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

