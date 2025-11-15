PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 13.11.2025 um 16:30 Uhr befuhr eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin den Parkplatz einer Arztpraxis in der Kurfürstenstraße 23a in Wittlich.

Hier kollidierte sie mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Volvo mit WIL-Kennzeichen.

Die Unfallverursacherin verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung ihrer Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Aufgrund erster guter Zeugenhinweise ergab sich ein erster Tatverdacht gegen eine weibliche Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens mit KO-Kennzeichen.

Hierzu wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

