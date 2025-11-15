Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsgefährdung

Wittlich (ots)

Am 14.11.2025 gegen 08:38 Uhr überquerte eine 58-jährige Geschädigte aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Elektrorollstuhl bei Grünlicht der Fußgänger-Lichtzeichenanlage die Friedrichstraße in Wittlich.

Als sie sich bereits auf der Fahrbahn befand, näherte sich aus Richtung Kreisverkehr kommend ein Personenkraftwagen der Marke BMW, welcher das Rotlicht der Lichtzeichenanlage für den Fahrzeugverkehr mißachtete und seine Fahrt fortsetze.

Die 58-Jährige konnte aufgrund ihrer guten Reaktion zurück auf den Gehweg fahren, um eine Kollision zu verhindern.

Aufgrund erster guter Zeugenhinweise ergab sich ein Tatverdacht gegen eine weibliche Fahrzeugführerin aus dem Stadtgebiet Wittlich.

Hierzu wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

