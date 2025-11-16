Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrug zum Nachteil eines Taxifahrers

Wittlich (ots)

Am 16.11.2025 gegen 05:00 Uhr ließen sich zwei bisher unbekannte Personen durch ein Taxi von der Friedrichstraße in Wittlich, Höhe "Jysk" zur "B-Station" fahren.

Vor Ort angekommen wollten die Fahrgäste den Fahrpreis nicht bezahlen und flüchteten aus dem Taxi.

Die beiden Fahrgäste wurden durch den Taxi-Fahrer wie folgt beschrieben:

Anfang 30, Rote Kapuze, Schwarz Jacke drüber, Größe: 170 cm

Anfang 40, Dunkel Graue Fleece Jacke, Dunkle Hose, Größe: 180 cm

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

