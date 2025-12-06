PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Fahndung mit Polizeihubschrauber

Aalen (ots)

Aalen: Fahndung nach Einbrecher

Gegen 08:00 wurde am Samstag in der Stuttgarter Straße ein Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Nach einer kurzen Rangelei mit einem Hausbewohner konnte der Täter zu Fuß flüchten. Er flüchtete vermutlich von der Stuttgarter Straße aus über die Brunnenstraße in Richtung Gartenstraße.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

50 Jahre, ca. 170 cm groß, süd-ost-europäisch, blaue Steppjacke mit Kapuze, Jeanshose.

Derzeit läuft die Fahndung nach dem Täter, unter Anderem mit einem Polizeihubschrauber.

Der Hausbewohner, der den Täter überrascht hatte, wurde bei der Rangelei leicht verletzt.

Zeugenhinweise werden an das PRev Aalen unter Tel.: 07361 5240 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

