Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:10 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit einem VW Multivan die B19 in Fahrtrichtung Heidenheim. Auf Höhe von Unterkochen geriet das Fahrzeug, nach Aussagen von mehreren Zeugen, plötzlich auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Scania-Sattelzug zusammen, dessen Fahrer noch versuchte nach rechts auszuweichen, aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Multivan wurde nach dem Zusammenstoß wieder auf die rechte Fahrbahn abgewiesen. Hier prallte noch ein nachfolgender Mazda in das verunfallte Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Multivan so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer des LKW wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Mazda-Lenker blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 90.000 Euro. Derzeit (Stand 14:30 Uhr) ist die B19 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

