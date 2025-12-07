Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 07.12.2025

Aalen (ots)

Ellwangen: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstagabend kam es zwischen 17:00 und 22:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Burgstraße. Unbekannte Täter hebelten die Haustür auf und durchsuchten die Zimmer im Haus. Es wurden Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu wenden.

Schwäbisch Gmünd - Lindach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Zwischen 01.12.25 und 06.12.25 kam es in der Straße Am Eichenrain zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Mögliche Zeugen können sich telefonisch unter 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd melden.

