POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Unfallflucht

Weissach im Tal: Einbruch

Am Freitag gegen 17:22 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße ein, indem er ein Fenster aufhebelte. Er durchsuchte mehrere Räume, verließ das Haus dann jedoch wieder ohne Diebesgut.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Backnang unter Tel.: 0791 9090 erbeten.

Kernen/Rommelshausen: Einbruch

Am Samstag zwischen 17:00 und 19:00 Uhr wurde im Thüringer Weg eine Terrassentüre eingeschlagen, wodurch unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte gelangten. Es wurde diverser Schmuck entwendet.

Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Schmiden unter Tel.: 0711 951913 erbeten.

Schorndorf: Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Toilettenfernster zu einem Vereinsheim in der Heinkelstraße auf. Es wurde eine Sparkasse mit unbekanntem Inhalt aufgebrochen. Außerdem wurden zwei Flachen Jack Daniels entwendet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schorndorf unter Tel.: 07181 2040 erbeten.

Korb: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 07:30 und 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß am Straßenrand parkenden Ford Mustang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Waiblingen erbeten. Tel.: 07151 950422

