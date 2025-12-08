PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Brand und Diebstahl von Lkw-Teilen

Aalen (ots)

Ilshofen: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Am Samstagnachmittag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer die K2668 von Aspach kommend in Richtung der L2218. Als er dort in die L2218 einbiegen wollte, übersah er eine vorfahrtsberechtigte 19-jährige Mercedes-Fahrerin, welche bereits auf der L2218 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Teppich angezündet

Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr zündete eine bislang unbekannte Person einen Teppich im Keller eines Wohnhauses im Dr.-Henryk-Fenigstein-Weg an, sodass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Obersontheim: Radfahrer nach Sturz verstorben

Ein 82-jähriger Radfahrer war mit seinem Pedelec am Samstagnachmittag gegen 14:40 Uhr auf einem Radweg zwischen Bühlertann und Obersontheim unterwegs. Hierbei stürzte er und verletzte sich dabei lebensgefährlich am Kopf. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Dort verstarb er am Folgetag an seinen Verletzungen.

Ilshofen: Lkw-Teile entwendet

Ein Dieb montierte zwischen Freitag 11:30 Uhr und Sonntag 12:30 Uhr mehrere Bauteile an einem in der Hermann-Hellriegel-Straße geparkten Lkw, sowie dessen Interieur ab und entwendete diese. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

