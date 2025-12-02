Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Unfall mit E-Scooter - Bassum, Pkw stößt mit Schulbus zusammen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - E-Scooter Fahrer durch Unfall verletzt

Eine 45-jährige Frau aus Thedinghausen befuhr mit ihrem Pkw am Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr, die Werner-von-Siemens-Straße. Im Kreuzungsbereich zur Carl-Zeiss-Straße übersah sie einen von links kommenden 38-jährigen Delmenhorster, der auf seinem E-Scooter unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der E-Scooter Fahrer am Kopf verletzte und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von 3500 Euro.

Bassum - Unfall zwischen Schulbus und Pkw

Ein 75-jähriger Twistringer war mit seinem Pkw am Montagmittag, gegen 13:30 Uhr, auf der Straße Wedehorn in Fahrtrichtung Ortseingang unterwegs. In Höhe einer Linkskurve überfuhr er den Mittelstreifen und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Schulbus zusammen. Im Bus befanden sich zu diesem Zeitpunkt neben dem 39-jährigen Busfahrer 6 Schüler bzw. Schülerinnen im Alter von 12 bis 18 Jahren. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl der Pkw-Fahrer als auch der Busfahrer sowieso ein 14-jähriges Mädchen im Bus leicht verletzt. Die Schadenssumme kann derzeit nicht genau beziffert werden. Der Pkw des 75-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

