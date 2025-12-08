Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfallflucht

Aalen (ots)

Backnang: Nach Unfall weggefahren - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen, gegen 06:45 Uhr fuhr eine 17-Jährige mit einem Motorroller auf der L1080 in Richtung Backnang. Im Heininger Kreisel missachtete ein unbekannter Autofahrer die Vorfahrt der Motorroller-Fahrerin, als er von der K1907 kommend in den Kreisverkehr einfuhr und mit der 17-Jährigen kollidierte. Diese zog sich leichte Verletzungen zu. Das dunkle Auto fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen VW Touran gehandelt haben. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Gartenhütte aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Gartenhütte auf der Gemarkung Lerchenäcker auf und entwendeten daraus Werkzeuge und ein Stromaggregat im Wert von etwa 1.000 Euro. An der Tür der Hütte entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 9090.

Plüderhausen: In Werkstatt eingestiegen

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 06:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt in der Straße Im Rank. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden am Fenster ist noch nicht bezifferbar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet der Polizeiposten Plüderhausen unter der Rufnummer 07181 81344.

Plüderhausen: In Firmengebäude eingedrungen

Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum von Samstag, 12 Uhr und Montag, 08:15 Uhr gewaltsam über ein Schiebetor in eine Lagerhalle in der Wilhelm-Bahmüller-Straße. Von dort konnten die Unbekannten über ein weiteres Fenster in weitere Räumlichkeiten gelangen. An der Tür zu den Büros scheiterten die Täter. Trotz mehrerer Hebelversuche hielt die Tür stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Entwendet wurde nichts. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 81344.

