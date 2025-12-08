PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Pkw-Diebstahl

Aalen (ots)

Bopfingen: Unfallflucht - Zeugenaufruf!

Eine 25-Jährige parkte am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr ihren Audi auf einem Discounterparkplatz in der Neuen Nördlinger Straße. Als sie gegen 08:25 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Streifschaden an der Beifahrerseite feststellen. Vermutlich war das Verursacherfahrzeug weiß. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 9602-0 entgegen.

Waldstetten: Pkw entwendet

Am Montag, zwischen 00:30 Uhr und 08:00 Uhr, wurde ein schwarzer BMW M4 mit dem amtlichen Kennzeichen GD-LS 4, der in einer Hofeinfahrt in der Gmünder Straße abgestellt war, von Unbekannten entwendet. Der Polizeiposten Waldstetten bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Standort des Fahrzeugs geben können, sich unter der Telefonnummer 07171 42454 zu melden.

Aalen: Versuchter Diebstahl

Unbekannte stiegen im Zeitraum zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr, über einen Zaun und gelangten so auf den Betriebshof der Stadtwerke in der Straße Im Hasennest. Dort trennten sie ca. 1 m lange Stücke Kupferkabel von dort im Außenbereich gelagerten Kabeltrommeln ab. Vermutlich wurden die Diebe durch den Sicherheitsdienst gestört, so dass sie sich fußläufig in Richtung Willy-Brandt-Straße bzw. der Berufsschule entfernten. Die Kabelstücke ließen sie zurück. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Samstagmorgen, 08:30 Uhr und Montagmorgen, 08:30 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen VW, der im Saumweg abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 3.000 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Aalen: Baustellenabsperrung beschädigt

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 07:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Friedhofstraße eine am rechten Fahrbahnrand aufgestellte Baustellenabsperrung. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 400 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

