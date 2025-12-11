Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haslach (ots)

Nach einer Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Straße "Im Spießacker" am vergangenen Samstag, sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach dem Verantwortlichen. Der unbekannte Autofahrer soll am 6. Dezember zwischen 14:30 Uhr und 15 Uhr beim Ein-/Ausparken einen grauen Hyundai Bayon derart beschädigt haben, dass dessen Besitzer nun auf einem Schaden von rund 1.500 Euro sitzen blieb. Der Verursacher suchte nach dem Unfall das Weite. Zeugen, die Hinweise zu dem Verantwortlichen geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07832 997592-0 an die Polizei in Haslach.

