Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Selbach - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Gaggenau, Selbach (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr hat sich ein noch Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Badener Straße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen kam der Einbrecher offenbar über das Garagendach und schlug anschließend ein Fenster ein, um ins Innere der Wohnung zu gelangen. Nachdem der Dieb Schränke und Schubladen durchwühlte, gelang ihm mit verschiedenen Schmuckstücken im Gepäck die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

