Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach/Ortenberg - Wohnungseinbrüche, Hinweise erbeten

Gengenbach/Ortenberg (ots)

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 5 Uhr und 19 Uhr hat sich ein bislang Unbekannter gewaltsam über ein Balkonfenster Zutritt zu einer Wohnung in der Marie-Juchacz-Straße in Gengenbach verschafft. Der Einbrecher durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und entwendete dabei einen Laptop, Schmuck sowie eine Armbanduhr, bevor er flüchtete.

In Ortenberg wurde am Donnerstag gegen 18:40 Uhr die Terrassentür zu einem Anwesen in der Kinzigtalstraße aufgehebelt. Der Eindringling durchsuchte und durchwühlte die Wohnung. Anschließend verließ er das Gebäude offenbar wieder über die zuvor gewaltsam geöffnete Terrassentür. Ob der Einbrecher Diebesgut erlangte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert.

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell