PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach/Ortenberg - Wohnungseinbrüche, Hinweise erbeten

Gengenbach/Ortenberg (ots)

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 5 Uhr und 19 Uhr hat sich ein bislang Unbekannter gewaltsam über ein Balkonfenster Zutritt zu einer Wohnung in der Marie-Juchacz-Straße in Gengenbach verschafft. Der Einbrecher durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und entwendete dabei einen Laptop, Schmuck sowie eine Armbanduhr, bevor er flüchtete.

In Ortenberg wurde am Donnerstag gegen 18:40 Uhr die Terrassentür zu einem Anwesen in der Kinzigtalstraße aufgehebelt. Der Eindringling durchsuchte und durchwühlte die Wohnung. Anschließend verließ er das Gebäude offenbar wieder über die zuvor gewaltsam geöffnete Terrassentür. Ob der Einbrecher Diebesgut erlangte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert.

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 12:15

    POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Einbruch in Kiosk

    Rastatt, Wintersdorf (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 2:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Kiosk am Sämannsee. Die unbekannten Täter sollen zuerst vergeblich versucht haben eine Tür zum Vorratsraum aufzuhebeln, bevor sie die Haupteingangstür mit Hebelwerkzeug gewaltsam öffneten. Innerhalb des Verkaufsstandes wurde schließlich die Kasse aufgebrochen und zwei Kaffeevollautomaten, sowie ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:13

    POL-OG: Gaggenau, Selbach - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

    Gaggenau, Selbach (ots) - Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr hat sich ein noch Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Badener Straße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen kam der Einbrecher offenbar über das Garagendach und schlug anschließend ein Fenster ein, um ins Innere der Wohnung zu gelangen. Nachdem der Dieb Schränke und Schubladen durchwühlte, gelang ihm mit verschiedenen Schmuckstücken im ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:09

    POL-OG: Kehl - Mann ausgeraubt, Zeugen gesucht

    Kehl (ots) - Am Donnerstagmittag soll ein Mann in der Ludwig-Trick-Straße am Rheinufer im Bereich der Passerelle-Brücke überfallen worden sein. Der 37-Jährige soll zunächst beobachtet haben, wie drei männliche Personen einen Obdachlosen bestohlen hätten und sei im Anschluss dann selbst Opfer der Tätergruppe geworden. Nach seinen Schilderungen hätte ihn das Trio zwischen 11 Uhr und 12 Uhr mit Tritten und Schlägen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren