FW Bocholt: Verkehrsunfall auf der L602

Am Mittwochmorgen, den 26.11.2025 um 10:24 Uhr, wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf die L602 Kreuzung Frankenstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass sich ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW ereignet hat. Insgesamt gab es drei verletzte Personen. Zwei leichtverletzte Personen, darunter der Fahrer des LKW wie auch der Beifahrer des PKW wurden durch die Feuerwehr erstversorgt. Eine schwerverletzte Person befand sich eingeklemmt auf dem Fahrersitz des PKW. Die Feuerwehr befreite diese mit technischem Gerät und übergab alle verletzten Personen zur medizinischen Versorgung dem Rettungsdienst. Lebensgefahr bestand nicht. Außerdem hat die Feuerwehr noch die ausgelaufenen Betriebsmittel gegen weiteres auslaufen abgeschirmt. Die Polizei sperrte die komplette Fahrbahn während der gesamten Einsatzmaßnahmen.

Insgesamt war die Feuerwehr Bocholt mit 21 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Darunter waren drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

