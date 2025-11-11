Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Kameradschaftsabend der Feuerwehr Bocholt - zahlreiche Ehrungen für langjähriges ehrenamtliches Engagement

Bild-Infos

Download

FW Bocholt (ots)

Traditionell begleitete die Feuerwehr Bocholt am Montag den St. Martinszug in der Bocholter Innenstadt und sorgte für einen sicheren Ablauf der Veranstaltung. Im Anschluss an den Einsatz trafen sich die Mitglieder der Einsatz- und Ehrenabteilung zum jährlichen Kameradschaftsabend. Im Mittelpunkt des Abends stand die Anerkennung für langjähriges Engagement im Dienst der Feuerwehr Bocholt. In einem feierlichen Rahmen überreichten der Leiter der Feuerwehr Dirk Arping die Ehrenurkunden an verdiente Mitglieder der Wehr. Folgende Ehrungen wurden durchgeführt:

Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden Jan Horstmann und Sven Weikamp geehrt.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde an Achim Tewiße, Ulf Tacke und Michael Burhoff verliehen.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde an Jens Diesfeld und Martin Hirschfelder verliehen.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Torsten Dekker geehrt.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Manfred Böing geehrt.

Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurde Werner Büdding und Franz Gießing geehrt.

Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Heinz Frieling geehrt.

Ebenfalls wurden folgende Kollegen für die Teilnahme am Leistungswettkampf der Feuerwehren im Kreis Borken geehrt:

Tom Bißlich (1. Teilnahme),

Hendrik Nienhaus (2.Teilnahme), Sarah Winter und Alexander Spoor (4. Teilnahme), Tobias Siecksmeier (5. Teilnahme), Chantal Tielmann (6. Teilnahme), Christian Dekker (8. Teilnahme), Franz-Josef Lütkenhorst (41. Teilnahme), Thomas Enk (47.Teilnahme).

Neben den Ehrungen wurden die Kollegen Hans-Bernd Schlenter und Jürgen Uebbing aus dem aktiven Einsatzdienst in die Ehrenabteilung versetzt.

Im Anschluss an den offiziellen Teil ließen die Kameradinnen und Kameraden den Abend in geselliger Runde ausklingen.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell