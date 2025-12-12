PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, L75 - Gegen Brückengeländer gekracht: Schwer verletzt

Rheinau (ots)

Ein 35 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der L75 zwischen Freistett und Memprechtshofen bei Nebel die Kontrolle über seinen Wagen verloren, ist in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kurz vor 16:30 Uhr im Bereich der Rench gegen ein dortiges Brückengeländer gekracht. Er hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der mutmaßlich nicht angegurtete 35-Jährige wurde durch die Kollision in seinem VW eingeklemmt und musste von Kräften der Feuerwehr Rheinau daraus befreit werden - seine Beifahrerin blieb unversehrt. Nach ersten Feststellungen dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache in Betracht kommen. Die L75 war während den erforderlichen Abschlepp- und Reinigungsarbeiten bis gegen 19 Uhr komplett gesperrt. Den Sachschaden am VW beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf etwa 5.000 Euro.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

