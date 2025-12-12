POL-OG: Achern - Einbruch in Verkaufsraum
Achern (ots)
Zwei bisher unbekannte Täter drangen am frühen Donnerstagmorgen gewaltsam in die Verkaufsräume eines Werkzeughandels in der Karl-Bold-Straße ein. Hierbei wurde gegen 2 Uhr die Eingangstür aufgehebelt und im Anschluss die Kasse mit Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Auswertung von vorhandenem Bildmaterial ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
/vo
