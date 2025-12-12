Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Herzige Aktion eines Tierliebhabers - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Rastatt (ots)

Herzig und passend zur Vorweihnachtszeit hat sich ein junger Mann in der Herrenstraße gezeigt, als er dort auf eine herrenlose und frierende Malteser-Mischlings-Hündin traf und sich rührend um sie kümmerte. Aus Sorge, der süße Vierbeiner könnte fröstelnd und orientierungslos durch die Gegend irren, kaufte der 24-Jährige der Hündin einen Hundemantel, Futter sowie eine Leine und brachte sie zunächst zu sich nach Hause. Später brachte er die Ausreißerin zum Polizeirevier Rastatt, wo sich dann hinzugezogene Beamte der Polizeihundeführerstaffel weiter um das Tier kümmerten. Weil von den Polizisten kein Hundehalter ermittelt werden konnte, nahmen Mitarbeiter des Tierrettungsdienstes die Mischlingshündin zu sich.

