PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Herzige Aktion eines Tierliebhabers - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Rastatt - Herzige Aktion eines Tierliebhabers - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Rastatt (ots)

Herzig und passend zur Vorweihnachtszeit hat sich ein junger Mann in der Herrenstraße gezeigt, als er dort auf eine herrenlose und frierende Malteser-Mischlings-Hündin traf und sich rührend um sie kümmerte. Aus Sorge, der süße Vierbeiner könnte fröstelnd und orientierungslos durch die Gegend irren, kaufte der 24-Jährige der Hündin einen Hundemantel, Futter sowie eine Leine und brachte sie zunächst zu sich nach Hause. Später brachte er die Ausreißerin zum Polizeirevier Rastatt, wo sich dann hinzugezogene Beamte der Polizeihundeführerstaffel weiter um das Tier kümmerten. Weil von den Polizisten kein Hundehalter ermittelt werden konnte, nahmen Mitarbeiter des Tierrettungsdienstes die Mischlingshündin zu sich.

/si /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 13:36

    POL-OG: Achern - Einbruch in Verkaufsraum

    Achern (ots) - Zwei bisher unbekannte Täter drangen am frühen Donnerstagmorgen gewaltsam in die Verkaufsräume eines Werkzeughandels in der Karl-Bold-Straße ein. Hierbei wurde gegen 2 Uhr die Eingangstür aufgehebelt und im Anschluss die Kasse mit Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Auswertung von vorhandenem Bildmaterial ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:33

    POL-OG: Sinzheim - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

    Sinzheim (ots) - Nach einer Sachbeschädigung im Zeitraum zwischen vergangenem Dienstag, 20 Uhr und Mittwochmorgen 9:30 Uhr sind die Ermittler des Polizeipostens Baden-Baden-Oos auf der Suche nach dem Verantwortlichen und möglichen Zeugen. Ein Unbekannter soll in der genannten Zeit entlang der Ebenunger Straße und unter anderem auch an der Ebenunger Kapelle die zu einem Weingut hinführende Schilder mit schwarzer ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:31

    POL-OG: Rheinau, L75 - Gegen Brückengeländer gekracht: Schwer verletzt

    Rheinau (ots) - Ein 35 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der L75 zwischen Freistett und Memprechtshofen bei Nebel die Kontrolle über seinen Wagen verloren, ist in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kurz vor 16:30 Uhr im Bereich der Rench gegen ein dortiges Brückengeländer gekracht. Er hat sich hierbei schwere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren