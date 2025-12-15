PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Brand in Bäckerei

Appenweier (ots)

Am Samstagabend kam es kurz nach 18:30 Uhr in einer Bäckerei in der Ortenauer Straße zu einem Brandausbruch. Durch den Brand dürfte das Gebäude selbst und die Inneneinrichtung der Bäckerei nicht unerheblich beschädigt worden sein. Die in einer Wohnung über der Bäckerei befindlichen Bewohner konnten von einem Zeugen rechtzeitig gewarnt werden und das Gebäude unverletzt verlassen. Der Brandort konnte bislang noch nicht betreten werden, weshalb noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden können. Beamte der Kriminalpolizei und Spezialisten der Kriminaltechnik gehen nun der Brandursache auf den Grund. Die Ermittlungen dauern an.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

