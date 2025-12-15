Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Kehl (ots)

Nach einem Diebstahl von mehreren hochwertigen Parfums am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Kehler Hauptstraße, richtet sich der dringende Tatverdacht gegen einen 26-jährigen georgischen Staatsbürger. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung wurde bekannt, dass der 26-Jährige von mehreren Staatsanwaltschaften in Deutschland zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist und außerdem Anzeigen wegen unerlaubter Einreise und Aufenthalt vorliegen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Mittwoch dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einen Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

