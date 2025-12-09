Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt/Wied OT Borscheid

Neustadt/Wied (ots)

Am Montag den 08.12.2025 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr ereignete sich in Neustadt/Wied OT Borscheid ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter gelangten in das Objekt und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde Schmuck entwendet. Nähere Angaben dazu können bislang nicht gemacht werden. Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei Straßenhaus bislang nicht vor. Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell